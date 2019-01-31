Экперт РАН: «В будущем корабли будут бороздить чисто женские экипажи»

В видео на канале Роскосмоса на популярном видеохостинге старший научный сотрудник РАН сказал, что женские экипажи будут лучше справляться с новыми задачами, с которыми предстоит встретиться будущим освоителям Луны. Какие конкретно проблемы предстоит решать женским экипажам, эксперт не уточнил.

Это было сказано в рамках обсуждения проекта SIRIUS. Эксперимент по моделированию полёта на Луну будет включать 4-х месячную изоляцию экипажа из 6 человек: трёх мужчин и трёх женщин. Участникам предстоит выполнять задания, которые встанут перед настоящими членами пилотируемого полёта на Луну.