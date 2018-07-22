Китай создает новую квантовую защиту

Более двух лет назад в середине 2016 года Китайская академия наук запустила в космос первый в мире квантовый спутник "Мо-Цзы", изобретение и запуск которого стоили не менее 100 млн. долларов. Через 2,5 года стало ясно, что данный эксперимент оправдал все ожидания, и китайцы ушли далеко вперед в области квантового шифрования.

Самой главной угрозой на сегодняшний день является мощнейший квантовый компьютер, который способен взломать даже самые инновационные системы безопасности. Сегодня существует пока только два таких компьютера, это канадский D-wave, 128-кубитный, на данный момент пока может решать лишь небольшое количество задач, и 51-кубитный квантовый компьютер, созданный гарвардскими учеными во главе с Михаилом Лукиным – основателем Российского квантового центра. На сегодняшний день последнее устройство является наимощнейшей вычислительной машиной современности.

Китайские ученые научились создавать квантовое шифрование посредством запущенного спутника "Мо-Цзы", который по ряду свойств и сложных научно-информативных манипуляций достигает абсолютной защищенности данных, которые не сможет взломать ни один квантовый компьютер.