Астрономы зафиксировали столкновение двух экзопланет

Ученые сообщают об историческом столкновении двух экзопланет. Зафиксировали явления сотрудники Туринской обсерватории, об этом пишет журнал Nature Astronomy.

Под наблюдением астрономов были три экзопланеты под названием Kepler-107, Kepler-107b и Kepler-107c. Последняя обладает большей массой и плотностью чем соседняя Kepler-107b. Вес особенной планеты приравнивается к весу земли, увеличенному более чем в 9,3 раза.

Существует гипотеза, что планета Kepler-107c недавно столкнулась с соседствующей планетой, что привело к распаду его верхнего слоя и от планеты осталось одно ядро. Это и может быть причиной столь высокой плотности экзопланеты, утверждают ученые.

Астрономы в данный момент работают над доказательством гипотезы. Известно также, что ядро экзопланеты на 70 процентов состоит из железа и соединений метала.

Напомним, что впервые экзопланеты были обнаружены в конце 80-х годов.