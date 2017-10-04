Ученые: Десерт полезнее употреблять перед обедом

Сладости могут помочь даже похудеть, говорят специалисты.

Исследование, проведенное американскими учеными, показало, что десерт полезнее употреблять перед обедом, а не после. Доя своего исследования специалисты разделили добровольцев на две группы, которые кормили популярным чизкейком. Для одной группы сладость ставили в начале столовой, а для второй в конце. Результаты показали, что люди, которые ели десерт в начале обеда, выбирали низкокалорийную пищу, а во второй все наоборот.

Специалисты говорят, что, скорее всего, все связано с тем, что у десерта есть особенность перебивать аппетит. Данное исследование показало, что употребление сладкого вначале обеда может помочь похудеть или следить за фигурой.