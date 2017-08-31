В России создают ракету для оперативных запусков спутников

Легкую ракету для оперативных запусков спутников на орбиту разрабатывают в российском научно-производственном объединении «Тайфун».

Новинка создается на базе метеорологической ракеты МН-300.

Об этом «Известиям» рассказал заведующий лабораторией геофизических и экологических ракетно-космических исследований НПО «Тайфун» Анатолий Позин.

«Мы собираемся заменить научное оборудование, размещаемое в головной части ракеты, на двигатель второй ступени. Это даст носителю возможность выводить полезный груз массой до 15 кг на низкую околоземную орбиту высотой 250–300 км», — заявил он.

По мнению специалистов, новая ракета позволит осуществлять оперативные запуски, тогда как сейчас заказчики порой подолгу ждут подходящего «рейса» на больших ракетах-носителях.