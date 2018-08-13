Бронежилеты будут изготавливать из мембраны омаров

Исследователи Массачусетского технологического института считают, что омары могут предложить решение проблемы, которая характерна для большинства современных бронежилетов: чем больше подвижности предлагает броня, тем меньше она защищает тело владельца.

Представьте себе бронежилет, который является жестким и в то же время гибким. И состоит он в основном из воды, при этом достаточно крепким, чтобы предотвратить механическое проникновение. Теперь представьте, что эта броня не только прочная, но мягкая и эластичная, настолько, что владелец может легко двигаться и в воде и при ходьбе.

Исследователи из Массачусетского технологического института и Гарварда считают, что мягкая мембрана, покрывающая суставы и живот животного - материал, жесткий как промышленная резина, используемая для изготовления автомобильных шин и садовых шлангов. Ее можно использовать для разработки нового типа гибкого бронежилета для людей, предназначенного для покрытия суставов, таких как колени и локти.

По мнению ученых, это будет гибкая конструкция брони. Мембрана омаров помогла ему выжить на Земле более 100 миллионов лет. Если сделать броню из этих материалов, можно свободно перемещать суставы, это поможет чувствовать себя более комфортно. По данным Национального института юстиции, баллистические жилеты, обычно называемые бронежилетами, широко используются сотрудниками правоохранительных органов и, как считается, спасают тысячи сотрудников от пуль.

Кевлар - плотно сплетенные волоконные панели, предназначенные для спасения от пули из пистолетов, имеют срок годности обычно не более пяти лет. Такая броня не всегда подходит женщинам. Некоторые исследования показали, что бронежилет может также ухудшить меткость и фокусировку владельца, а также увеличить физиологические затраты на выполнение задачи при исполнении служебных обязанностей, одновременно обеспечивая защиту и повышенный риск, согласно Национальному центру биотехнологической информации.

По словам ученых, идея разработки бронежилетов была вдохновлена омарами. У них на животе прозрачная мембрана. Как только исследователи начали препарировать эти ткани, они сделали удивительное открытие. Значительные разрезы мембраны не повлияли на эластичность материала. Исследователи определили, что эластичность и прочность мембраны обусловлены уникальной структурой, включающей десятки тысяч слоев, которые они сравнивают с фанерой.

Волокна в этих слоях помогают материалу рассеивать энергию, когда он находится под напряжением, что делает его устойчивым к повреждениям. Знания, полученные после изучения свойств мягкой мембраны омаров, проливают свет на разработку синтетических мягких, но сильных и жестких материалов для надежного использования в экстремальных механических условиях, включая гибкую броню, которая может обеспечить защиту всего тела без ущерба для мобильности конечностей.

Исследователи считают, что материал, разработанный для воспроизведения прочности и гибкости мембран омаров, также может быть использован в мягкой робототехнике и тканевой инженерии.