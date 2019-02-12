Астрономы нашли 300 000 скрытых галактик в крошечном кусочке неба

Вселенная стала более переполненной с открытием более 300 000 потенциальных галактик в крошечном уголке Северного неба.

Публикация данных, собранных сетью низкочастотных телескопов LOFAR в Европе, добавила необычные новые уровни детализации в карту радиоволн по всему космосу, вдохновив десятки исследований на различные темы: от магнитных полей до черных дыр.

Невидимая человеческому глазу, Вселенная на самом деле пылает низкочастотными волнами, создаваемыми ускоряющимися частицами и электромагнитными полями. Для измерения радиосигналов требуется довольно чувствительное оборудование. Массив LOFAR из 20 000 антенн, разбросанных по 48 станциям в Нидерландах и за рубежом, подобен огромному радиочувствительному глазу на поверхности нашей планеты.

Среди его многочисленных задач - интенсивная съемка Северного ночного неба на радиочастотах от 120 до 168 мегагерц, которая, как ожидается, даст новую информацию о различных мягко светящихся астрономических явлениях.

До сих пор было завершено лишь около 20 процентов исследований, из них ученые всего мира могут получить доступ только к 10 процентам имеющихся данных.

Одним из наиболее значительных находок в мозаике источников являются 325 694 точки, где свечение радиоволн возрастает, как минимум, в пять раз по сравнению с фоновым шумом. Как считают ученые, около 70 процентов из них могут быть связаны с оптическим сигналом, поэтому можно с уверенностью сказать, что эти яркие пятна представляют галактики, которые можно добавить к космической карте.

Ни для кого не секрет, что галактики достаточного размера часто содержат гигантские черные дыры, которые поглощают все, что находится в пределах досягаемости. Они извергают струи материи, сияющие в радиоволнах. Эти новые данные помогают убедить ученых, что у этих монстров неумолимый аппетит.

LOFAR обладает удивительной чувствительностью, и это позволяет видеть, что эти струи присутствуют во всех самых массивных галактиках, а это означает, что их черные дыры никогда не прекращают есть.

Определение местоположения новых галактик не только помогает понять их внутренние структуры, но и является ценным инструментом для понимания обширных участков небытия между ними. Обычно радиоволны возникают из-за турбулентности, возникающей при столкновении галактик.

По словам ученых, то, что начинаем видеть с LOFAR, заключается в том, что в некоторых случаях кластеры галактик, которые не сливаются, могут показать это излучение, хотя и на очень низком уровне, который ранее был не видимым.

Это открытие говорит о том, что помимо событий слияния, есть и другие явления, которые могут вызвать ускорение частиц в огромных масштабах.

Чувствительность глаза LOFAR к небу также помогла исследователям проследить слабые магнитные поля, которые, как было предсказано, существуют в межгалактическом пространстве, но до сих пор слишком их было трудно обнаружить. Ученые считают, что магнитные поля пронизывают космос, и важно понять, как это произошло.

Это только начало. Осталось еще много неба, которое, в конце концов, как считают ученые, может открыть около 15 миллионов новых источников радиоволн, многие из которых восходят к рассвету Вселенной.