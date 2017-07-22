Новая карта ночного неба покажет черные дыры и 300 000 новых галактик

Потрясающая карта ночного неба открыла сотни тысяч новых галактик, проливая свет на некоторые из самых больших секретов вселенной. С помощью мощного телескопа было составлено около 300 000 ранее неизвестных галактик.

Астрономы назвали карту новым окном во вселенную. Когда исследователи увидели первые изображения, они были потрясены тем, что увиденное было совсем непохожим на то, что привыкли видеть.

Более 200 астрономов из 18 стран собрались вместе, чтобы найти ранее невидимые источники света, которые, как полагают, находятся далеко от галактик.

Данные, собранные на карте, эквивалентны 10 миллионам DVD-дисков, и на них приходится только два процента неба.

Команда использовала низкочастотный телескоп LOFAR в Нидерландах, чтобы найти потоки древнего излучения, созданные при слиянии галактик. Эти потоки могут растягиваться на миллионы световых лет. Телескоп настолько силен, что может обнаруживать источники света, которые оптические приборы не могут видеть.

По словам ученых, с помощью радиотехнических наблюдений можно обнаружить гораздо больше этих источников и понять, что их питает.

Захватывающее открытие может помочь ученым лучше понять, как ведут себя черные дыры. Черные дыры дают излучение, когда поглощают материю, как звезды, и команда считает, что они могут использовать новую технику наблюдения для сравнения черных дыр, чтобы увидеть, как они развиваются с течением времени.

Команда заявила, что они создадут изображения всего северного неба с высоким разрешением, которые покажут целых 15 миллионов необнаруженных радиоисточников.

По словам ученых, самым старым объектам во Вселенной около 11-12 миллиардов световых лет. Таким образом, исследователям удастся увидеть намного больше этих объектов.