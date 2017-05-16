Кони в пальто зебры живут на ферме в Великобритании

На ферме в Великобритании появились лошади в пальто. Это был не маскарад и не фестиваль. Это всего лишь специалисты проводили исследования, чтобы разгадать загадку, которая не дает ученым покоя более века.

Этот вопрос обсуждался еще Чарльзом Дарвиным. Тогда ученые выдвинули теорию об эволюции, они обсуждали функцию этого рисунка на коже животных. Выдвигались версии, что этот камуфляж используется для отпугивания крупных хищников или идентификационный сигнал другим зебрам и своего рода кондиционер. Сейчас большинство ученых сходятся во мнении, что функция полосок зебры состоит в том, чтобы отпугивать кусачих насекомых, способных переносить смертельные болезни.

Специалисты не готовы ответить на вопрос: что не нравится мухам в зебрах. Прежде всего, не так легко общаться с зебрами в дикой природе. Вот поэтому ученые и решили переодеть лошадей в наряд зебры.

Как только мухи приближались к зебре, их что-то ослепляло, они не могли контролировать посадку. Мухи приближались слишком быстро, но отклонялись от зебры или натыкались на нее и отскакивали.

Что-то мешает мухе. Ученые не могут объяснить их поведение, но полосы оказывали отталкивающий эффект

Единственное, что они могут сказать наверняка, это то, что высокий контраст между черным и белым, скорее всего, обманывает зрение мухи с низким разрешением, которое зависит от ощущения движения.

В оптической иллюзии, называемой полюсом Барбера, диагональные полосы движутся вверх или вниз, в зависимости от того, в какую сторону вращается полюс. Нечто подобное может происходить с мухой при приближении к зебре.

Издалека муха может интерпретировать объект как серый, но по мере приближения диагональные полосы зебры могут казаться движущимися в ложных направлениях. В результате муха может подумать, что она направляется в открытый космос, а не приземляется. Или, возможно, внезапное появление полосок может перегрузить зрение мухи и напугать ее до жужжащего оцепенения.

В настоящее время исследователи проводят тесты с пальто, на которых нанесены разные узоры, чтобы увидеть, что именно в полосах останавливает мух.