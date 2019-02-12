Пчелы предпочитают поворачивать направо во время выбора нового гнезда

Ученые провели необычное исследование, в результате которого выяснилось, что пчелы, попадая в открытое пространство, склонны поворачивать в определенном направлении, а именно – направо.

Склонность пчел поворачивать направо в незнакомой местности связана с поддержанием сплоченности внутри определенной группы. Подтверждением этому стал эксперимент, в ходе которого 30 пчелам предоставили возможность выбрать направление, исследуя 2 коробки пустую и содержащую определенное количество туннелей.

По итогам исследования выяснилось, что после 180 испытаний насекомые в пустом ящике повернули направо 86 раз, в то время как в другом направлении 35 раз. При этом в первом случае их поведение было более привычным и они делали это быстрее. Были и такие, кто предпочел лететь не поворачивая, таких случаев было 59. Что интересно, в коробке с лабиринтом насекомые вообще никуда не поворачивали.

Данный эксперимент свидетельствует о том, что пчелы поворачивают в том направлении, где находится большинство особей их вида. Такого вида поведение в природе помогает сформировать определенную модель, тем самым поддерживая сплоченность группы.