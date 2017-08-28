Биологи открыли новые особенности танца медоносных пчел

Для пчел и других социальных насекомых способность обмениваться информацией имеет жизненно важное значение для успеха их колонии.

Один из способов, которым медоносные пчелы делают это - их танец покачивания, являющийся уникальной моделью поведения, которая, вероятно, развилась более 20 миллионов лет назад.

Пчела танцует, покачиваясь, и рассказывает своим сестрам в колонии, где найти качественный источник пищи. Однако в последние годы люди начали изучать реальные преимущества этого танцевального языка. Биологи из Лозаннского университета в Швейцарии и университета Иоганна Гутенберга в Майнце в Германии пролили новый свет на преимущества и недостатки пчелиного танца.

Специалисты были удивлены, обнаружив, что пчелиные колонии более успешны в сборе пищи, если они лишены своего танцевального языка. Одной из возможных причин может быть вызванное человеком изменение среды обитания. Биологи в течение нескольких лет проводили эксперименты по изучению влияния языка танца на успех колонии.

Существует около десяти различных видов медоносных пчел, которые общаются посредством танцев. Однако подавляющее большинство пчел, т. е. более 500 видов высокообщественных насекомых без жала, не имеют танцевального языка.

Специалистов заинтересовали преимущества, которые танец виляния приносит колониям, не в последнюю очередь потому, что, как коммуникационная стратегия, он относительно трудоемкий. Некоторые покачивания могут длиться всего несколько секунд, в то время как другие могут занять до пяти минут.

В экспериментах ученые манипулировали условиями, влияющими на некоторые пчелиные колонии, чтобы запутать и, как следствие, дезориентировать танцующих пчел. Исполненный в таких условиях танец покачивания больше не имел смысла для пчелиной аудитории.

Чтобы создать эти условия, свету не давали падать на соты, а также поворачивали их в горизонтальное положение, не давая пчелам использовать гравитацию для ориентации.

Еще одним особенно важным аспектом является учет их способности запоминать расположение продуктов питания. Пчелы, добывающие пищу, обладают отличной памятью и могут вспомнить богатое место кормления в течение нескольких дней.

Исследовательская группа должна была не дать возможности пчелам, выполняющим танец покачивания, в течение 18 дней использовать свою память. Лишить их способности рассказать другим пчелам, куда лететь, чтобы найти отличные источники пищи. Пчелы - добытчики старше других членов колонии. На последнем этапе своей жизни они больше не работают в улье, а выходят собирать нектар и пыльцу.

Команда биологов была удивлена результатом. Ульи без танцевальной информации были более активны и производили больше меда, чем ульи, которые использовали танцевальный язык. Специалисты ожидали, что будет подтверждена важность танцевального языка, но результаты были прямо противоположными.

По мнению ученых, пчелы, вероятно, теряют интерес, когда сталкиваются с дезориентированным танцем и выходят на поиски пищи по собственной инициативе.

Различия значительны: пчелы в колониях, где не было танцевального языка, продолжали полеты в поисках пищи, которые были на восемь минут длиннее и давали на 29 процентов больше меда за весь 18-дневный период, чем пчелы, использующие танец виляния.

Некоторые пчелы, такие, как пчелы Бакфаст могут лучше обойтись без социальной коммуникации. Специалисты считают, что окружающая среда и наличие продовольствия играют важную роль. По мнению ученых, поведение может быть в первую очередь объяснено тем, сколько времени пчелы экономят.

Наблюдая за пчелами, ученые сделали открытие: пчелы, по-видимому, способны судить об актуальности информационного содержания танца и, следовательно, теряют интерес к дезориентированным танцам. Похоже, через некоторое время они осознают, что что-то не так.

Идея о том, что пчелы способны оценивать качество информации в танце, - это идея, которую ученые планируют исследовать более внимательно в будущем. Они также планирует повторить эксперименты в различных условиях: в городских и сельских районах и в разное время года.