Рыба колюшка совершила революцию в эволюционном развитии

Маленькая рыбешка (Gasterosteus aculeatus) по прозвищу Мария, похоже, перепрыгнула через крупный репродуктивный разрыв на эволюционном древе жизни.

Самки колюшки, как и большинство самок, откладывают неоплодотворенные яйца, которые самцы затем оплодотворяют. Но Мария каким-то образом забеременела здоровым живым потомством и перенесла кесарево сечение.

Как сообщают ученые, это уже третий случай, когда ученые обнаружили неоплодотворенную яйцекладущую рыбу с развивающимися эмбрионами в животе. Но то, что произошло с Марией, это первый раз. Эта почти случайная находка выявила исчезающе редкое явление, которое может помочь понять действительно важное изменение, которое произошло на протяжении всего древа жизни.

Эволюционные биологи из Ноттингемского университета, Англия, заявили, что большинство животных откладывают яйца, но некоторые (включая почти всех млекопитающих, но мало рыб) сохраняют яйца внутри и рожают детенышей. Хотя это, по-видимому, трудно достичь в эволюции, эта маленькая рыбка, кажется, попала туда почти сама по себе.

Исследователи не уверены точно, как Мария, которая теперь мертва, оказалась беременной таким образом. Одна из возможностей заключалась в том, что она клонировала себя, а другая - в том, что она была гермафродитом и поэтому оплодотворила свои собственные яйца. Но генетический анализ показал, что у ее детей были два разных родителя.

Биологи выдвинули еще одну версию. Она заключается в том, что рыбка забрела в то место, где самец недавно выбросил кучу спермы, чтобы оплодотворить икринки. Каким-то образом частичка этой спермы попала в яйцеклетку колюшки и оплодотворила ее икринки, находящиеся внутри. Хотя полученные эмбрионы были здоровыми, сама рыбка в плохом состоянии. Она была опухшей и умирающей. Исследователи усыпили колюшку, затем они вскрыли ее и извлекли икру.

По словам исследователей, двадцать из них все еще живы три года спустя. Самцы колюшки играют необходимую роль в развитии яйцеклеток, помимо предоставления спермы. После отложения икры, самец обмахивают ее плавниками, стимулируя здоровые процессы развития.

Один из двух предыдущих примеров рыб, найденных в 1950-х годах в этом состоянии, также была колюшкой. Исследователи сейчас активно ищут колюшек в подобном состоянии. Если они найдут больше примеров, это даст повод задуматься об эволюционном скачке. Известно, что различные животные, в том числе несколько рыб, независимо развили способность рожать детенышей. Возможно, это окно в то, как происходит этот эволюционный скачок.