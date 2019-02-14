Биологи рассказали о птицах паразитах

Исследователи Принстона обнаружили, что большие анисы, которые обычно гнездятся в группах от двух до трех самок, могут стать социальными паразитами и начать откладывать яйца в гнездах других групп после того, как их собственные гнезда будут уничтожены.

Когда разные самки в популяции придерживаются разных репродуктивных тактик, таких как совместное и паразитическое гнездование, это представляет собой эволюционную головоломку. Биологи задавались вопросом, почему некоторые самки откладывают яйца в гнезда других групп, тогда как другие самки никогда этого не делают. По их словам, они обнаружили, что паразитическая стратегия - это скорее вариант второй линии.

Исследователи пришли к выводу, что обе репродуктивные стратегии могут сосуществовать в популяции, поскольку смешанная стратегия сначала сотрудничества, а затем паразитирования дает примерно такое же количество потомства, как и стратегия чистого сотрудничества. Если бы тот или другой был явно лучше, то все птицы, скорее всего, приняли бы наиболее успешную стратегию.

Большой анис является одним из немногих видов птиц, в которых неродственные самки собираются вместе, чтобы вырастить своих детенышей. В отличие от этого, социальный паразитизм довольно распространен, встречается более чем у 250 видов птиц.

Чтобы выяснить, почему обычно анис прибегают к паразитизму, ученые наблюдали птиц и их гнездовое поведение в течение 11-летнего периода.

Под постоянной угрозой со стороны хищников, таких как змеи и обезьяны, почти все анисы начинают сезон размножения в коммунальных группах, выяснили исследователи.

Группа установила, что самки, гнезда которых были уничтожены хищниками в начале гнездового цикла, вероятнее всего, паразитировали, как правило, в гнездах, близких к их собственным гнездам.

Исследователи заинтересовались, может ли переход в середине сезона от коллективного гнездования к социальному паразитизму на самом деле привести к увеличению потомства.

Хотя откладывание как можно большего количества яиц звучит как хорошая стратегия, социальный паразитизм имеет недостатки. Яйца, как правило, немного меньше и, следовательно, менее жизнеспособны. И из-за риска быть обнаруженными, у этих яиц меньше шансов выжить до той стадии, когда птенцы покидают гнездо.

В отличие от этого, кооперативные самки откладывают меньше яиц, но они прилагают больше усилий для ухода за ними, поэтому больше птенцов выживают перед тем, как покинуть гнездо.

Исследователи установили, что одни и те же самки из года в год обращались к паразитизму после того, как их гнезда были разрушены.

Продолжающееся исследование отслеживает примерно от 40 до 60 гнезд в год. В целом, группа изучила генетические данные 1776 яиц, отложенных 210 самками в 240 гнездах в период с 2007-2017 год.

Исследователи пришли к выводу: обе репродуктивные стратегии являются жизнеспособными репродуктивными стратегиями.

Исследование объясняет, почему одиночное размножение или паразитизм сами по себе просто недостаточно продуктивны. Таким образом, паразитизм продолжает присутствовать в популяции, как и кооперативное разведение.