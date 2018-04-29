Биологи рассказали об особенностях жизни североамериканских красных белок.

Исследователи обнаружили, что если белка наследует территорию от мужской особи, она будет надолго обеспечена питанием.

По словам ученых из Университета Гельфа, молодая белка, которой посчастливилось захватить территорию взрослого самца, похожа на подростка, получившего огромное наследство.

Исследователи обнаружили, что самцы белок хранят больше пищи, чем самки, и если молодая белка, покидая гнездо, найдет место хранения, ранее принадлежавшее самцу белки, она увеличит число детенышей на 50 процентов.

По словам профессора интегративной биологии Эндрю Макадам, это все равно, что найти клад в стенах дома. Предыдущий владелец места может значительно повлиять на то, насколько вы богаты, по крайней мере, в мире белок.

Сегодня группа ученых из многих стран работает над изучением эволюции красных белок. Они проводят мониторинг поведения и размножения сотен индивидуально помеченных белок.

Для этого исследования специалисты измерили запасы продовольствия и репродуктивные результаты молодых белок, которые захватили недвижимость, ранее принадлежавшую исчезнувшим самцам или самкам.

Как рассказывают ученые, белки собирают еловые шишки осенью и хранят их в земле на зиму. Клад может содержать более 20 000 шишек, и они могут оставаться съедобными в течение нескольких лет.

Белки обычно захватывают территории других белок после того, как они умирают, и, захватывая территорию другой белки, они также наследуют их продовольственные запасы.

Исследователи обнаружили, что если белка унаследует свою территорию от самца, а не от самки, у нее будет в среднем около 1300 шишек в запасе. Эта запасенная пища продержит белку в живых еще 17 дней.

Исследование также показало, что белки в расцвете сил, которым от трех до четырех лет, имеют больше шишек, чем молодые и старые белки.

Если самке белки посчастливится завладеть чужой территорией и запасами, у нее будет много еды, что позволит ей размножаться. Это означает, что ее потомство рано покинет гнездо и у них повысится выживаемость. По сути, это улучшит генетический вклад этой белки в следующее поколение.

Как считают ученые, эти наблюдения показывают, как поведение одной белки может повлиять на генетический вклад в популяцию другой белки, которую они никогда не встречали и значительно повысить шансы на выживание.