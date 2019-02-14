Маленький предок тираннозавра рассказал о скорости превращения в гиганта

Название недавно обнаруженного ископаемого, Moros intrepidus, означает «предвестник гибели».

Крошечный тираннозавр является одним из самых маленьких известных тираннозавров. Находка говорит о том, что даже Тираннозавр Рекс имел скромное начало.

Названный Moros intrepidus, новый вид является одним из самых маленьких тираннозавров, обнаруженных еще в меловой период. Анализы окаменелой ноги животного показывают, что существо было всего 1,2 метра в бедре и весило около 78 килограммов. Это примерно размер оленя.

В Северной Америке были обнаружены окаменелости древнейшего тиранозавра возрастом около 96 миллионов лет. Его открытие помогает заполнить 70-миллионный пробел в эволюции тираннозавров, ведущий к таким свирепым гигантам, как Tиранохавр Рекс.

Зубы ранних, миниатюрных тираннозавров были найдены в скалах в Северной Америке, начиная с позднего юрского периода около 150 миллионов лет назад, когда более крупные хищные динозавры, называемые аллозаврами, возглавили пищевую цепь. Но в следующий раз тираннозавров найдут в североамериканской летописи окаменелостей 70 миллионов лет спустя, когда они станут колоссальными хищниками. Когда и как динозавры увеличились в размерах в этот период - загадка.

Палеонтологи из Университета штата Северная Каролина в течение 10 лет вели раскопки в округе Эмери в штате Юта в поисках ключей к разгадке этой тайны. Именно там археологи обнаружили длинную, тонкую ногу Мороса интрепидуса, характерную для быстрого бегуна, в отличие от более поздних титанических тираннозавров.

Новая находка показывает, что предки больших тираннозавров были маленькими и быстрыми. Ученые предполагают, что тираннозавры стали гигантами в 16-миллионном отрезке между Моросом и самым ранним из больших животных.

Сравнивая ископаемые черты Mintrepidus с другими тираннозаврами, чтобы увидеть, где они вписываются в семейное древо тираннозавров, исследователи определили, что Moros intrepidus появился из Азии. Это была часть большой миграции, которая включала млекопитающих, ящериц и динозавров, перемещающихся между современной Сибирью и Аляской во время случайных падений уровня моря, как предполагают исследователи.

По мнению специалистов, в конце концов, потепление климата мелового периода, вероятно, убило аллозавров, но не тираннозавров. Они быстро увеличиваются в размерах и очень быстро становятся доминирующими хищниками позднемеловых экосистем.

По словам палеонтологов, новое животное помогает заполнить часть истории. Но ученым нужно найти остальную часть скелета M. intrepidus, а также других тираннозавров в узком 16-миллионном промежутке между M. intrepidus и его гигантскими потомками, чтобы определить, когда существа выросли в размерах. Как говорят ученые, история тираннозавров еще не закончена.