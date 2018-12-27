Новые биополимеры удалось создать после изучения зубов кальмаров

Новые прекрасные свойства недавно обнаруженного кальмарного белка могут произвести целую революцию в мире.

Белок может быть переработан в волокна и пленку, чтобы в дальнейшем следить за здоровьем или производить самозаживляющуюся одежду.

«Мы рассмотрели современные знания о материалах на основе кольцевых зубьев кальмаров, которые являются отличной альтернативой пластмассе, так как они экологически безопасны и экологичны», рассказал заведующий кафедрой биохимических материалов и директор Центра исследований передовых волоконных технологий.

Материалы из этого белка являются экологически чистыми и биологически разлагающимися. Их почти невозможно обнаружить в синтетических полимерах, в отличие от пластика, от которого уже отказываются во всем мире. Биополимеры являются устойчивым продуктом, поэтому они могут быть синтезированы для улучшения собственных качеств.