Маленький лунный гиппокамп Нептуна был создан кометами

Недавно открыта самая маленькая луна Нептуна, гиппокамп. Она была подтверждена и подробно наблюдалась космическим телескопом Хаббла, согласно новым исследованиям.

Все луны Нептуна названы в честь греческих и римских мифологических фигур. Новая - самая маленькая из семи внутренних лун планеты, диаметром около 34 километра.

Остальные шесть маленьких внутренних спутников планеты были замечены в 1989 году с космического корабля «Вояджер-2», но гиппокамп был пропущен. Между 2004 и 2009 годами Хаббл заметил «белую точку» на 150 снимках, а в 2013 году Марк Шоуолтер из Калифорнийского института SETI официально открыл Луну, проанализировав фотографии и построив ее круговую орбиту.

Гиппокамп был официально подтвержден исследованиями сотрудников Калифорнийского университета в Беркли. Хотя существуют три программы Хаббла, посвященные изучению колец, дуг и малых внутренних лун Нептуна, авторы исследования должны были разработать свои собственные специализированные методы обработки изображений, чтобы сосредоточиться на внутренних спутниках, включая гиппокамп, из-за их быстрых орбит.

С помощью этих новых методов команда смогла подтвердить не только то, что Нептун официально имеет 14 лун, но и то, как была сформирована самая маленькая.

Гиппокамп находится на орбите около Протея, самого большого и Дальнего из спутников Нептуна. Авторы исследования предполагают, что гиппокамп смог быть выведен от Протея как часть его.

В далеком прошлом, учитывая медленную миграцию на большую Луну, Протей был там, где сейчас находится гиппокамп. Считается, что внутренние луны моложе Нептуна. Они образовались после захвата (успешного вывода на орбиту) самой большой луны Нептуна - Тритона.

Но, согласно исследованию, каждая внутренняя Луна, вероятно, была фрагментирована ударами кометы, в том числе Протей, который имеет огромный кратер Фароса, который считается необычно большим по отношению к размеру Луны и, возможно, создан кометой.

Основываясь на оценках популяций комет, известно, что другие спутники во внешней Солнечной системе были поражены кометами, разбиты и повторно аккретированы несколько раз.

По мнению исследователей, эта пара спутников является яркой иллюстрацией того, что спутники иногда разбиваются кометами.

Именно этот тип воздействия кометы, как предполагают авторы, мог высвободить обломки с Луны, которые затем осели на орбиту и постепенно срастались (формировались) в гиппокамп. По данным NASA, астрономы называют ее «луной, которой не должно быть».