Африканские окаменелости гоминидов рассказывают о первых шагах древнего человека

В восточной Африке, в Эфиопии, обнаружены останки древнего человека. Их нашли недалеко от того места, где ранее был найден гоминид Aрди, частичный скелет того же вида. Находка дает возможность предположить, что Ardipithecus ramidus успешно овладел вертикальной ходьбой 4 миллиона лет назад.

Ученые установили, что Арди мог ходить вертикально. Но новые окаменелости показывают, что другие члены Ardipithecus ramidus развили более эффективную вертикальную походку, чем Aрди. По словам палеоантропологов, окаменелости из Эфиопии являются первыми из видов гоминидов с 110 года до нашей эры.

Полевые исследования и раскопки с 1999 по 2013 год дали результаты. Были обнаружены 42 окаменелости нижней части тела, два фрагмента челюсти и большое количество изолированных зубов. Несколько костей ноги и стопы, а также фрагмент таза, нижняя задняя кость и, возможно, некоторые фрагменты ребер, произошли от одного и того же человека.

В тех же слоях отложений, которые характеризовались ранее датированными изменениями магнитного поля Земли, содержались окаменелости вымерших свиней, обезьян и других животных, которые, как известно, жили более 4 миллионов лет назад.

По мнению ученых, в отличие от Арди, ископаемая особь имела развитые лодыжки, которые лучше поддерживали ее ноги и туловище. И только гоминид мог отталкиваться большим пальцем ноги, шагая на двух ногах.

Исследователи говорят, что Арди разделяет стиль движения с 4.8-миллионными до 4.3-миллионными гоминидами Gona, который отличается от стиля любого другого гоминида или живого примата.

Окаменелости, найденные недалеко от места обнаружения Арди, предполагают противопоставляемые пальцы ног, плоские подошвы и другие скелетные черты, которые сделали их способным передвигаться, но акробатичности они были лишены. Они не лазали по деревьям, вероятно, ограничиваясь перемещением на четвереньках по низко висящим ветвям. Вид Арди был способен на медленную ходьбу на относительно короткие расстояния.

Ученые считают, что скелетные изменения, которые улучшили вертикальную ходьбу, увеличивают вероятность того, что Aрди рамидус эволюционировал в первый известный вид австралопитеков около 4,2 миллиона лет назад. Кости голеностопного сустава принадлежат особи более чем 4-миллионной особи Ardipithecus ramidus.

Исследователи говорят, что, возможно, вид Арди эволюционировал отдельно от австралопитека в линию гоминидов, которые не обладали человеческими способностями к ходьбе.

В частности, форма голеностопной кости Ardipithecus показывает, что нога, в отличие от Ardi, располагалась непосредственно под голенью, как у людей сегодня.

Ученые утверждают, что открытия в Эфиопии укрепляют аргумент о том, что ардипитек представляет собой наилучшую доступную модель того, как выглядел последний общий предок людей и шимпанзе.

Некоторые исследователи рассматривают живых шимпанзе как разумный пример последнего общего предка. Команда исследователей не согласна с таким утверждением. Они считают, что эволюционные предшественники рода Арди вряд ли были похожи на шимпанзе.

Исследователи высказывают сожаление о том, что было обнаружено слишком мало окаменелостей возрастом от 5 до 9 миллионов лет назад, чтобы прояснить, как выглядел последний общий предок человека и шимпанзе.