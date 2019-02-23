Новые находки рассказывают о происхождении прямохождения у предков человека

Самая древняя отличительная черта между людьми и нашими собратьями-обезьянами - это наша способность ходить на двух ногах - черта, известная как двуногость. Среди млекопитающих только люди и наши предки выполняют этот нетипичный балансирующий акт.

Новое исследование, проведенное сотрудниками факультета медицины Университета Кейс Вестерн, свидетельствует о том, что предок человека в большей степени полагается на наземное двуногое поведение, чем предполагалось ранее в древней летописи окаменелостей.

Был проведен анализ фрагментарного женского скелета 4,5-миллионной давности предка человека Ardipithecus ramidus, который был обнаружен в регионе Афар в Эфиопии.

Недавно проанализированные окаменелости документируют большую, но далеко не идеальную адаптацию к двуногости. Исследования показывают, что, хотя ардипитек был не идеальным двуногим, но ходил намного лучше, чем считалось ранее.

Окаменелости этого возраста редки и представляют собой малоизвестный период эволюции человека. Благодаря более полному документированию функции бедра, лодыжки и стопы при локомоции Ardipithecus анализ помогает осветить текущее понимание времени, контекста и анатомических деталей древней вертикальной ходьбы.

Предыдущие исследования других окаменелостей Ardipithecus показали, что он мог ходить на двух ногах, карабкаться по деревьям, но ему не хватало анатомических особенностей, наблюдаемых в окаменелости Гона. Новый анализ указывает на разнообразие адаптаций во время перехода к тому, как современные люди ходят сегодня.

По мнению ученых, тот факт, что ардипитек мог ходить вертикально, хотя и несовершенно, и бегать по деревьям, отмечает его как ключевую переходную фигуру в человеческой линии.

Ключом к адаптации двуногости являются изменения в нижних конечностях. Например, в отличие от обезьян, большой палец человека параллелен другим пальцам, что позволяет ноге функционировать в качестве рычага тяги при ходьбе. В то время как у ардипитека был смещенный захват большого пальца, полезный для лазания по деревьям. Он также использовал свой большой палец, демонстрируя смешанную переходную адаптацию к наземному двуногому.

В частности, область суставов между дугой стопы и большим пальцем ноги позволяла ему восстановливать диапазон движения стопы. Большой палец ноги использовался почти как у человека.

По мнению ученых, это нога в переходе, та, которая показывает примитивные физические характеристики и имеет сходство с человеческим использованием ноги для вертикальной ходьбы.

Первые окаменелости Ardipithecus ramidus были обнаружены в 1999. Был задокументирован один из самых ранних известных ископаемых предков человека, живший 6,3 миллиона лет назад.