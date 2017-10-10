Исследователями раскрыт ранний пример обмена гнездами

Международная группа ученых, включая исследователей из Саутгемптонского университета, доказала, что окаменелые яичные скорлупы, обнаруженные в западной Румынии, представляют собой самое раннее известное место гнездования, разделяемое несколькими животными.

Раковины - некоторые полные, а другие разбитые на тысячи кусков плотно спрессованы и заключены в глинистый камень, который составлял часть остатков гнездящейся колонии птиц, вероятно, состоящей из сотен отдельных гнезд.

Сейчас в коллекциях Трансильванского музейного общества в Клуж-Напоке, Румыния, образцы датируются поздним меловым периодом (ок. 70 миллионов лет назад). Они были обнаружены недалеко от города Себеш в Трансильвании местными палеонтологами около девяти лет назад.

Во главе с региональным университетом Centro Bariloche в Аргентине ученые исследовали сложные изображения уникального ископаемого материала, полученные с помощью электронного микроскопа. Они установили, что он содержит четыре разных типа яичной скорлупы, что указывает на то, что все четыре типа животных имеют одно и то же место гнездования.

Это вымершие птицы в группе, известной как энантиорниты, птицы неопределенной классификации, геккообразные ящерицы и меньшие предшественники современных крокодилов.

Как говорят специалисты, им мало известно о родительском поведении мезозных птиц. Ученые обладают информацией, что у них были гнезда, отложенные яйца и вылупившиеся птенцы. Они были относительно зрелыми и могли передвигаться после вылупления, но доказательств этого мало. Это исследование показывает, что они заботливо относились к созданию своих гнезд не только вместе с другими птицами, но и рептилиями.

Исследователи считают, что их гнездовая среда предоставляла убежище более мелким рептилиям, которым было удобно растить потомство в безопасном месте. Ученые предполагают, что животные типа ящерицы и крокодила не воспринимались как угроза птичьим яйцам и птенцам, возможно, потому, что они были намного меньше взрослых птиц и поэтому не представляли хищной угрозы для них или их птенцов. На сегодняшний день это самый старый пример такого рода экологической стратегии.

Доказательства, подтверждающие выдвинутую теорию, все еще можно увидеть сегодня в Аргентине, где ящерицы (Salvator merianae) сосуществуют и откладывают яйца в гнезда кайманского крокодила. Они в полной безопасности. Самка крокодила не кормится во время инкубации своих яиц и не представляет угрозы для вылупившихся ящериц.