В поисках жизни: Японский зонд успешно приземлился на астероид Рюгу

Ранее сообщалось, что японские ученые готовятся к состыковке. Сегодня стало известно, что зонд успешно приземлился на поверхность каменного космического тела.

Японский космический корабль Hayabusa 2 отправился в значимое путешествие по космическому пространству и уже приземлился на астероид. Это случилось в 7:49 по местному времени в Японии. Космический корабль спустился с орбиты, расположенной на высоте около 20 километров над поверхностью астероида. Каменный объект находится примерно в 310 миллионах километров от планеты – на таком расстоянии трудно контролировать посадку в реальном времени. Поэтому весь спуск был автоматизирован и занял около 23 часов. Покинув поверхность, зонду потребовалось около половины дня, чтобы вернуться в исходное положение над астероидом. «Это действительно захватывающе, потому что впервые в истории мы, возможно, получили образец углеродистого астероида», - говорит Патрик Мишель из Обсерватории Лазурного берега во Франции, соавтор миссии.

О том, что японский зонд успешно приземлился на астероид Рюгу, активно сообщают западные СМИ. Кроме поиска жизни, авторы исследования намерены взять каменные образцы.



