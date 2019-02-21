Странное темное пятно появилось на астероиде рядом с Hayabusa2

Тень Hayabusa2 можно увидеть на поверхности астероида, наряду с новым темным пятном на месте приземления.

Японский зонд Hayabusa2 успешно приземлился на астероиде Рюгу в конце прошлой недели, взорвав его поверхность и собрав образцы. Новое изображение, выпущенное JAXA, показывает отличительное пятно на астероиде, где проходила процедура, но причина темной поверхности не ясна.

Миссия Японии по извлечению образцов поверхности астероида и возвращению их на Землю, похоже, проходит исключительно хорошо. Фаза сбора миссии произошла в конце прошлой недели, когда зонд Hayabusa2 совершил свой долгожданный спуск на поверхность астероида шириной в один километр, который расположен примерно в 3,2 миллиарда километров от Земли.

Чтобы собрать образцы, зонд Hayabusa2 использовал проектор для выстрела 5-граммовой танталовой пулей в поверхность Рюгу со скоростью 300 метров в секунду. Обломки, поднятые ударом, затем собирались пробоотборником зонда.

Hayabusa2 сделал снимок с помощью оптической навигационной камеры примерно через минуту после приземления, и когда он возвращался на исходное положение примерно в 20 километрах над астероидом. Зонд сделал снимок, когда он находился примерно в 25 метрах от места отбора проб.

Цвет области под тенью космического корабля отличается от окружающей среды и был обесцвечен приземлением. Как предполагают специалисты, это может быть из-за песка, который был поднят вверх двигателями космического корабля или пулей.

Обе теории имеют смысл, и это может быть комбинация из двух. Однако неясно, вызвал ли сам удар обесцвечивание или деятельность зонда подняла затемненный материал снизу. Или это что-то совсем другое.

JAXA также выпустила изображение, показывающее область до приземления. На фотографиях не видно обесцвечивания, что означает, что деятельность зонда почти наверняка отвечает за новую функцию поверхности.

В подготовительных испытаниях, проведенных JAXA на земле, огромная сила удара пули была видна на замедленной съемке. Таким образом, неудивительно, что воздействие на Рюгу с его минимальной гравитацией привело к такой особенности поверхности.

Работа Hayabusa2 на Рюгу еще не завершена. Позднее в этом году с апреля по июнь зонд попытается извлечь подземный материал. Для этого он сбросит на астероид небольшое взрывное устройство, создав небольшой кратер. После того как пыль осядет, Hayabusa2 опустится вниз и попытается собрать образцы.