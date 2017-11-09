Японский космический корабль выстрелит пулей в астероид

Первое приземление космического аппарата Hayabusa2 на астероид Ryugu запланировано на этой неделе. В случае успеха корабль будет стрелять в скалу, чтобы захватить образцы и доставить их на Землю.

Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA находится в процессе подготовки к приземлению зонда. Оно воссоздало астероид и снаряд для выстрела здесь, на Земле, чтобы практиковаться перед полетом.

Произошла задержка запланированного приземления после того, как ученые поняли, что состав астероида отличается от их ожиданий.

Как сообщается в релизе, японские ученые ожидали найти на астероиде порошкообразный реголит. Но когда марсоходы MINERVA-II1, сброшенные Hayabusa2, рыскали по поверхности, они обнаружили, что она была фактически покрыта гравием размером в сантиметр. Команда отложила приземление зонда, чтобы убедиться, что их механизм сбора все еще будет работать с более крупным предметом.

Испытания исследователей включали стрельбу аналогичной 5-граммовой пулей из тантала в груду гравия в вакуумной камере со скоростью 300 метров в секунду. Эти тесты показали, что пуля распадется и выпустит достаточно материала нужного размера для Hayabusa2, чтобы собрать образцы.

В релизе JAXA отмечается, что команда провела испытания под действием земной гравитации и что еще больше камней будет выпущено в условиях микрогравитации астероида.

Hayabusa2 запущен в 2014 году для сближения с астероидом Ryugu и сбора образцов. Он преуспевает в проблемной, но в конечном итоге успешной миссии Hayabusa и присоединяется к OSIRIS-REx NASA в качестве одной из двух миссий, в настоящее время изучающих астероиды вблизи.

В случае успеха Hayabusa2 возьмет три образца с поверхности Рюгу и вернет их в капсуле на Землю в декабре 2020 года.