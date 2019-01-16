Женщины должны увеличить потребление йода

Исследования показали, что женщины подвержены риску дефицита йода во время беременности. Это может повлиять на развитие мозга ребенка и навыки грамотности в дальнейшей жизни.

Исследование уровня йода у 250 беременных помогло установить, что беременным женщинам необходимо увеличить потребление йода на 50 процентов. Йодные добавки следует принимать до и во время беременности.

Группа сотрудников института медицинских исследований Мензиса Университета Тасмании обнаружила, что прием йодной добавки перед беременностью имеет ключевое значение для поддержания достаточного уровня основных микроэлементов во время беременности.

Но не каждая женщина, готовящаяся к беременности, осознает необходимость йода. Йод используется щитовидной железой для выработки гормонов, необходимых для развития мозга ребенка.

Кристен Хайнс из Института, возглавлявшая исследование, сказала, что потребность в фолате до и в течение первых трех месяцев беременности очень высокая.

Наше исследование показало, что, несмотря на то, что в настоящее время население в целом считает, что за счет йодирования хлеба и других продуктов они получают необходимое количество йода, беременным женщинам этого недостаточно.

Только те женщины, которые принимают добавки до беременности, способны поддерживать уровень йода, достаточный для развития мозга плода.

По мнению ученых, женщинам, планирующим забеременеть, необходимо повысить уровень йода на 50% для оптимального развития мозга своих детей и принимать добавки до зачатия.

Предыдущее исследование показало, что дети женщин с низким уровнем йода во время беременности имеют более низкие результаты в области образования, особенно грамотности.

У детей, чьи матери имели достаточный уровень йода во время беременности, показатели NAPLAN были выше среднего по Тасмании, ближе к среднему по стране.

Тасмания и большая часть Юго-Восточной Австралии имеют почвы с незначительным дефицитом йода. Десять лет назад йодированная соль добавлялась в хлеб по всей Австралии.

По мнению ученых, во время беременности наблюдается существенное увеличение потребности в йоде, и это увеличение не может быть компенсировано стандартной демографической мерой.

Прием 150 микрограмм добавки йода во время беременности и во время грудного вскармливания является лучшим способом обеспечения того, чтобы уровень йода в организме женщины превысил 250 микрограмм в день.

Ученые обращают внимание на необходимость лучше понять важность йода. Чтобы донести сообщение до женщин, которым требуется повышенный йод во время беременности, нужны совместные усилия. В нем должны принять участие и медицинские работники, и кампания по информированию общественности.

Но не всем женщинам можно принимать йод из-за болезни Грейвса и гипотиреоза, поэтому сначала необходимо посоветоваться с врачом.

Женщинам в преддверии зачатия необходимо проверить свое здоровье. Возможно, в организме недостаточно и других питательных веществ, таких как фолиевая кислота, витамин D, железо и B12.