Употребление алкоголя во время беременности приводит к психическим заболеваниям у детей

Группа ученых из Бристольского университета выяснила, что женщины, которые пьют во время беременности, подвергают своих детей опасности гораздо больше, чем считалось ранее. Новое исследование показало, что у этих детей гораздо чаще развиваются проблемы с психическим здоровьем.

Употребление алкоголя во время беременности может повлиять на психическое здоровье детей, поэтому лучше избегать употребления алкоголя и других вредных веществ во время беременности и при попытках забеременеть.

Употребление алкоголя во время беременности связано с повышенным риском физических проблем. Однако, менее известно о связи между потреблением алкоголя матерью и психическим здоровьем ребенка. Многие будущие матери считают, что употребление небольшого количества алкоголя не может причинить никакого вреда.

Хотя врачи веками советовали не употреблять алкоголь или наркотики во время беременности. Последствия с точки зрения психического здоровья ребенка не доказаны. Сейчас ученые пересмотрели кучу исследований и пришли к выводу, что употребление алкоголя во время беременности может быть связано с повышенным риском проблем с психическим здоровьем у детей.

Ученые говорят, что эту информацию следует учитывать при написании методических рекомендаций для беременных женщин и практикующих врачей. Молодым матерям следует рекомендовать избегать алкоголя.

Дни, недели или даже месяцы могут пройти после зачатия, пока женщина заметит, что она беременна. Именно поэтому важно быть ответственным и избегать употребления психоактивных веществ при попытке зачать ребенка. На самом деле, это верно для обоих родителей. Однако, это еще не вся история.

Анализируя исследования прошлых лет, ученые обнаружили недостаточные данные о легком и умеренном потреблении алкоголя во время беременности и его влиянии на здоровье ребенка.

Другими словами, не многие ученые останавливались на этой теме, что делает ее недостаточно широкой. Тем не менее, ученые до сих пор не рекомендуют беременным женщинам вообще никакого алкоголя. И это поможет избежать увеличения риска психических заболеваний у детей.

С другой стороны, ученые собираются исследовать, может ли легкое или умеренное употребление алкоголя во время беременности быть вредным для психического здоровья детей. Для этого они собираются рассмотреть больше данных предыдущих исследований.

Алкоголь и беременность просто несовместимы. Здоровье ребенка важнее, чем веселье с алкогольным напитком.