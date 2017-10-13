Старые звезды живут дольше, чем принято считать

Это тот тип звезд, который не виден невооруженным глазом. Официально принято считать, что это объекты, которые понесли наибольшую потерю массы. Но спиральные структуры, обнаруженные международной командой, показывают, что это не так.

Благодаря новым наблюдениям телескопа ALMA стало ясно, что звездный ветер красного гиганта образует спираль. Это косвенное указание на то, что звезда не одна, а часть двойной звезды.

К концу жизни около 95% звезд эволюционируют в красных гигантов, которые теряют свою массу из-за звездного ветра. В конце концов, они превращаются в планетарные туманности.

Исследователи из 14 европейских научных учреждений обнаружили существование бинарного взаимодействия, которое не было замечено научным сообществом. Это новое исследование предлагает альтернативное объяснение высокой скорости потери массы, которая, как считалось, присутствовала к концу жизни самых массивных гигантских звезд.

Исследование показывает, что эти звезды теряют массу гораздо медленнее, чем считалось ранее. Звездный ветер не сильнее обычного, но на него влияет звезда-компаньон, которая до сих пор не была замечена, вторая звезда, вращающаяся вокруг красного гиганта. Тот факт, что этот процесс происходит медленнее,

чем ожидалось, оказывает большое влияние на понимание того, как звезды заканчивают свою жизнь.

В результате этого открытия ученые обнаруживали, что самой массивной звезде-гиганту требуется больше времени, чтобы изгнать свои химически богатые внутренности в окружающую среду, что влияет на обогащение межзвездной среды, а, следовательно, и на химическую эволюцию галактик.

Единственной обсерваторией, которая могла бы предоставить подробную информацию о приводящем в замешательство сверхветре на последнем этапе жизни самых массивных звезд, является ALMA (массив Atacama Large Millimetre/Submillimetre) в пустыне Атакама в Чили.

По мнению ученых, данные показывают спиральную структуру, которая говорит, что эти звезды не являются индивидуальными, они имеют двоичного компаньона. Взаимодействие со своим спутником порождает довольно сложную морфологию в виде неполной спирали. Предыдущие данные не имели пространственного разрешения и чувствительности, заданной ALMA, и не позволяли астрономам найти характеристики, связанные с двойной звездой.

Интерпретация наблюдений ALMA убедительно показала, что последняя эволюционная фаза этих старых звезд характеризуется не кратковременным экстремальным сверхветром, а нормальным ветром, который длится гораздо дольше. Другими словами, старые звезды умирают дольше или как лозунг старые звезды живут дольше.

Теперь научное сообщество увидит, может ли существование бинарного компаньона объяснить поведение других конкретных красных гигантов. Как считалось ранее, многие звезды живут одни. Теперь ученым придется изменить свое мнение. Вполне вероятно, что звезда с бинарным компаньоном встречается чаще, чем считалось ранее.