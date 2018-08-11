Исследователи выяснили, почему карлики Ларон не болеют диабетом

Ученые из Университета Квинсленда обнаружили скрытое метаболическое преимущество, которое предотвращает у людей с определенным типом карликовости риск развития диабета 2 типа или рака.

По словам сотрудников Института UQ Diamantina, результаты могут проложить путь для новых методов лечения диабета для всех.

Исследователи решили понять, почему, в отличие от большинства людей, у людей с карликовостью Ларона не развивается диабет, несмотря на ожирение.

Снижение гормона роста повышает выработку гормона инсулина в организме. Люди с карликовостью Ларона не чувствительны к гормону роста из-за дефектного рецептора гормона роста в их клетках.

Наличие дефектных рецепторов также означает, что карлики Laron остаются очень чувствительными к инсулину. По мнению исследователей, обычно, когда человек страдает ожирением, его чувствительность к инсулину снижается, и, в конце концов, у него развивается диабет 2 типа.

Как говорят ученые, исследование проясняет вопрос, который не решался в течение 50 лет. Сигнальная молекула, активируемая рецепторами гормона роста, называемая STAT5, отвечает за регулирование чувствительности к инсулину. Дефектные рецепторы гормона роста означали, что молекулы STAT5 не были активированы должным образом.

Отключение активации STAT5 улучшило инсулинорезистентность, улучшив сигнализацию инсулина. Это увеличило рецепторы инсулина и уменьшило выход глюкозы из печени.

Понимание того, как дефектные рецепторы гормона роста предотвращают диабет на клеточном и тканевом уровне, может позволить исследователям разработать методы лечения для населения в целом.

По словам исследователей, оба рецептора гормона роста и STAT5 могут стать ступенькой на пути поисков новых методов лечения.