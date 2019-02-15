Ученые выяснили участие генных вариаций в развитии ожирения

Масштабное новое исследование выявило 24 генетических вариации, которые помогают отделить людей с фигурой в форме яблока от людей с телосложением в форме груши.

Исследователи рассказали, что результаты помогают объяснить, почему некоторые люди склонны к накапливанию лишнего веса вокруг живота. Но что еще более важно, эта информация, в конечном счете, может пролить свет на биологию заболеваний, связанных с ожирением, особенно абдоминальном ожирении.

Тучность ведет к ряду заболеваний, в первую очередь это диабет типа 2 и сердечная болезнь. Почему это присходит, ученые пока не готовы дать ответ.

Целью нового исследования стала задача изучения генетики, лежащей в основе распределения жира в организме. Если исследователи могут узнать о важных вариантах генов, они могут лучше понять, почему у некоторых людей развивается диабет или сердечные заболевания, когда они набирают вес, в то время как другим удается избежать этого.

Выводы сделаны международной группой ученых на базе многолетних трудов и экспериментов, в которых приняли участие более чем 476 000 человек в 70 исследовательских центрах по всему миру.

Ученые сосредоточились на поиске так называемых вариаций кодирования - различий в генах, которые могут изменить способ функционирования генов и их белков.

В конце концов, ученые обнаружили два десятка вариантов кодирования, которые были связаны с распределением жира в организме. Некоторые из тех изменений уже были соединены в таких процессах как управление сахаром крови и метаболизме.

По словам ученых, гены, связанные с ожирением, можно разделить на две широкие группы. Одна группа действует на мозг, влияя на то, сколько вы едите, регулируя голод и сытость.

Вариации генов, которые выявили в этом исследовании, не действуют в мозге. Они работают на клеточном уровне, определяя, где жир хранится в теле.

Все это повышает возможность разработки лекарств, которые могут настроить эти генетические пути, чтобы жировые отложения перераспределялись более здоровым образом.

Следующий шаг в исследовании - узнать больше о том, как эти вариации генов функционируют в организме. Речь не идет о том, что вес и форма тела генетически установлены навсегда.

Специалисты считают, что гены участвуют в развитии ожирения и там, где распределяется жир. Эксперты в первую очередь указывают на сидячий образ жизни и сладкие, высококалорийные диеты.

Независимо от генетического профиля человека, по их мнению, физическая активность и снижение потребления калорий могут предотвратить ожирение и абдоминальное ожирение. И что немаловажно, предотвратить его прогрессирование.

Кроме того, как говорят врачи, физические упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему человека, что является критическим фактором риска развития или смерти от сердечных заболеваний.

Как считают эксперты, гены - это не судьба. Ожирение отчасти генетическое заболевание, но не стоит забывать, что диета и физические упражнения очень важны.

Тем не менее, эксперты считают, что людям с генетической предрасположенностью к хранению жира на животе будет труднее поддерживать красивую и тонкую талию.