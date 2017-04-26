Биологи Великобритании сфотографировали смерть

Соответствующая работа проводилась сотрудниками Университетского колледжа Лондона. Им удалось сфотографировать саму смерть. И что удивительно, она оказалась голубого цвета.

В эксперименте принимали участие черви. По словам одного из участников исследования, в момент смерти гибель клеток вызывает химическую реакцию. Нарушаются межклеточные отношения. Все это и является базой для создания легкого голубого свечения. Этот процесс вызван разрушением химического соединения с кальцием некроза.

Исследователи уверены, что им в ходе работы удалось выяснить, как клетки передают друг другу информацию о смерти. По мнению ученых, их результат работы поможет разгадать тайну бессмертия.

Например, если лишить клеток возможности распространить сообщение о смерти, можно остановить и сам некроз, начало которого наступает через две минуты после смерти. Ну а там и до бессмертия останется всего несколько шагов.