Ученые: Позитивное мышление продлевает жизнь

Как оказалось, чтобы продлить жизнь вовсе не обязательно искать эликсир бессмертия. Ученым из Мичиганского университета (США) удалось найти самый простой секрет долголетия. Об этом сообщает «Утро.ру».

Ученые постоянно в поисках секретов долголетия, первые исследования начались в 1992 году. Долгосрочный эксперимент американских ученых показал, что существует неразрывная связь между наличием жизненной цели и риском ранней смерти. Чтобы доказать это, специалисты несколько лет наблюдали за благополучием добровольцев, которые ставили цели на жизнь.

Результат ошеломил ученых, ведь среди добровольцев, которые обладали низкой мотивацией и не строили планов на жизнь, умерли 83 человека, при этом среди тех, кто мыслил позитивно и ставил жизненные цели, скончались 17 участников. Основными причинами смерти были заболевания сердца и сердечно-сосудистой системы.

Ученые подвели итог по окончанию исследований: люди, которые ставят перед собой планы на будущее и стараются позитивно мыслить, неосмысленно продлевают себе жизнь.



