NASA создает миссию для изучения космической погоды с космической станции

NASA создает новую миссию, которая поможет ученым узнать прогноз погоды на огромном пространстве вокруг нашей планеты.

Космическая погода имеет важное значение, поскольку она может оказывать глубокое воздействие, затрагивая технологии и космонавтов в космосе, нарушая радиосвязь и, самое серьезное, негативно влиять на электроснабжение.

В рамках нового эксперимента впервые будут проведены глобальные наблюдения за важным фактором космической погоды в динамичном районе верхних слоев атмосферы Земли, которые могут создавать помехи для радиосвязи и GPS-связи.

Изображение, сделанное с Международной космической станции, показывает оранжевые полосы свечения воздуха, парящие в атмосфере Земли. Новый эксперимент NASA по атмосферным волнам будет наблюдать это свечение с космической станции, чтобы помочь ученым понять и, в конечном счете, улучшить прогнозы изменений космической погоды в верхней атмосфере.

Эксперимент по атмосферным волнам (AWE) обойдется в 42 миллиона долларов и планируется запустить в августе 2022 года на внешней стороне Международной космической станции, находящейся на околоземной орбите. Внимание будет сосредоточено на красочных полосах света в атмосфере Земли.

Исследователи когда-то думали, что только постоянный поток ультрафиолетового света и частиц Солнца, солнечный ветер, может повлиять на регион. Однако недавно они узнали, что солнечной изменчивости недостаточно, чтобы управлять наблюдаемыми изменениями. AWE будет исследовать как волны в нижней атмосфере, вызванные изменениями плотности различных пакетов воздуха, влияют на верхнюю атмосферу.

AWE - это миссия возможностей в рамках программы исследователей гелиофизики NASA, которая проводит целенаправленные научные исследования и разрабатывает приборы для заполнения научных пробелов между крупными миссиями агентства. С момента запуска в 1958 году первого спутника NASA Explorer 1, который обнаружил радиационные пояса Земли, программа исследователей поддержала более 90 миссий. Миссии Uhuru и Cosmic Background Explorer (COBE) привели к Нобелевским премиям их исследователей.

Программа исследователей ищет инновационные идеи, которые могут помочь разгадать тайны Вселенной и исследовать наше место в ней. Эта миссия полностью соответствует этому стандарту с творческой и экономически эффективной миссией по решению загадок о верхней атмосфере Земли. AWE был выбран для разработки на основе его потенциальной научной ценности и осуществимости планов развития.

NASA также предполагает работу с SunRISE. Это будет представлять собой массив из шести Кубосат, работающих как один большой радиотелескоп. Эта предлагаемая миссия будет исследовать гигантские штормы космической погоды от Солнца, называемые штормами солнечных частиц, они ускоряются и высвобождаются в планетарное пространство.

Хотя SunRISE еще не продемонстрировал свою готовность к следующему этапу разработки миссии, предлагаемая концепция представляет собой убедительное использование новой технологии, разработанной NASA.

Программа исследователей - старейшая непрерывная программа NASA предназначена для обеспечения частого и недорогостоящего доступа к космосу с использованием основных исследований космической науки под руководством исследователей, имеющих отношение к работе Управления научной миссии NASA в области астрофизики и гелиофизики.