Рукопожатие может распространить вашу ДНК на объекты и затруднить расследование

По мнению исследователей, эта открытие очень важно для криминалистов.

К чему бы человек не прикоснулся, он везде оставляет следы своей ДНК. Пожав руку, вы можете распространить следы ДНК на предметах, к которым вы никогда не прикасались.

10-секундного рукопожатия вполне достаточно, чтобы перенести ДНК человека на объект, к которому он никогда не прикасался.

Полученные данные свидетельствуют о том, что даже кратковременный контакт с другим человеком или объектом может привести к широкому распространению ДНК, что может осложнить расследование на месте преступления. Хотя результаты не означают, что доказательства ДНК ненадежны, сотрудникам правоохранительных органов следует с осторожностью делать окончательные выводы.

Хотя, по словам судебных генетиков, в реальных ситуациях редко можно найти ДНК людей в местах, где они никогда не были или на предмете, с которым они никогда не обращались. Оставшаяся ДНК обычно нестабильна и разрушается со временем.

Многие критики говорят, что две минуты - нереально долгое время для рукопожатия. В новых экспериментах исследователи сократиил время рукопожатия до 10 секунд. Как оказалось, даже более короткий контакт может передавать ДНК.

В эксперименте с участием студентов были взяты образцы ДНК с предметов, к которым они прикасались. Что удивительно, на предметах оказались ДНК наблюдателей. Исследователи объяснили это тем, что, возможно, присутствующие кашляли или чихали, и ДНК распростанилась капельным путем на предметы.

Результаты показывают, что ДНК может легко переноситься в социальных условиях и непредсказуемыми способами.

По мнению исследователей, некоторые из этих результатов можно объяснить тем, что люди проливают ДНК с разной скоростью. Но до сих пор не ясно, как часто этот тип переданной ДНК может исказить расследование на месте преступления. А пока ученые не делают окончательгых выводов и пытаются понять, насколько это реалистично.