Астрономы пытаются объяснить появление загадочного космического объекта Oumuamua

С тех пор, как он был замечен в октябре 2017 года, его тайна не оставляет в покое астрономов. Этот загадочный объект известен как Oumuamua.

Астрономы не знают, откуда он взялся в галактике. Они разошлись во мнениях по поводу того, является ли Оумуамуа астероидом, кометой или чем-то еще.

Одна из самых странных загадок заключается в том, как Умуамуа ускорился после того, как он обогнул солнце и покинул Солнечную систему. Движение, которое не может быть объяснено только гравитационными силами Солнца или других небесных тел. Наиболее естественным объяснением является то, что Умуамуа извергает газ, как комета, что дало бы объекту дополнительный толчок от Солнца. Только дело в том, что астрономы не видели признаков такого газовыделения.

В ноябре астрономы Гарвардского университета предположили, что ускорение может быть объяснено, если Умуамуа - инопланетный космический корабль.

Объектом может быть солнечный парус - большой плоский лист толщиной менее 1 миллиметра, который использует толчки от звездного света для навигации по галактике. Может быть, какая-то другая космическая цивилизация послала парус, чтобы посетить нас, говорят астрономы.

С тех пор астрономы изучали другие истории происхождения, чтобы объяснить Умуамуа и его странное поведение. Специалисты из Института Науки о космическом телескопе в Балтиморе считают, что он создан внеземным разумом, но пока нет доказательств.

Умуамуа может быть одной из тех еще формирующихся планет, которые были выгнаны из своей звездной системы до того, как она закончила формироваться, предлагают астрономы.

Если у неизвестного объекта такое происхождение, это будет очень интересно, потому что это будет первый раз, когда у нас есть доказательства того, что это промежуточный этап, считают ученые. До сих пор неизвестно, как протекает процесс формирования планеты. Все, что видно, это мельчайшие частицы, частицы пыли или самые большие планеты.

Идея о том, что Oumuamua - это пушистый фрактал льда, толкаемый радиационным давлением от солнечного света, по мнению специалистов, интересный сценарий. Но есть серьезные проблемы, с которыми он сталкивается, в том числе, как такой хрупкий объект выживет.

Планетологи из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, Калифорния, согласны, что пушистой структурой можно объяснить странные ускорение. По их мнению, скорее всего, объект представляет собой высушенную комету, которая потеряла большую часть своей воды и газов, когда она летала близко к Солнцу.

Кометы, которые летают близко к Солнцу, часто не выживают. Но некоторые из этих обреченных объектов оставили заметные фрагменты, такие как комета линейная. В 2000 году эта комета приблизилась к Солнцу в 0,7 раза и оставила после себя облако мини-комет, которые наблюдались с помощью космического телескопа Хаббла. Умуамуа столкнулся с более жесткой ситуацией: он приблизился к Солнцу, примерно в 0,25 раза от Земли.

Если Умуамуа - странная комета, она может извергать водяной пар или другие некарбонатные газы, которые не были обнаружены после ускорения.

К сожалению, нет возможности проверить, как Умуамуа структурирована сейчас. Это слишком далеко, чтобы делать какие-либо дополнительные наблюдения. Окончательное выяснение, по мнению астрономов, это вопрос времени.