Медики назвали признаки, по которым можно определить появление тромбов

Врачи-ученые рассказали о тромбах и их появлении в организме человека, а также назвали 7 основных признаков, которые о них свидетельствуют.

Главное, на что нужно обратить внимание, это состояние ног. Болевые ощущения и судороги, преимущественно в районе икроножной мышце, являются наиболее вероятными признаками образования тромбом в нижних конечностях. Также врачи отдельно выделяют слабые покалывания в одной руке или ноге. Обычно они появляются из-за неправильного положения, когда человек пересидит на конечности, и она занемеет. В этом нет ничего опасное. В обратном случае, если причины боли не связаны с этим, то нужно немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Также нужно следить за цветом кожи и изменение температуры на отдельных участках тела. Бледность кожных покровов – один из признаков появления тромбов. Также резкое повышение или, наоборот, повышение температуры на определенной части кожи может сигнализировать о возможных проблемах.

В области таза из-за тромбоза часто появляется боль в поясничном отделе и спине. Также пройти обследование нужно, если резко появилась отдышка, а выделение пота стало чрезмерным, причем такие симптомы раньше не беспокоили.

Все признаки могут беспокоить по отдельности или вместе. Главное, это постоянно следить за своим самочувствием и при странных изменениях обращаться в медицинские учреждения.



