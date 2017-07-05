Ученые: Стопы могут предупредить о шести опасных заболеваниях

Оказывается, нужно больше уделять внимания состоянию стоп, которые могут предупредить человека о наличии нескольких опасных болезней.

Ученые сообщают, что нарушения нормального состояния стоп и ухудшение их внешнего вида непосредственно влияет на здоровье внутренних органов и систем человека. Именно поэтому на нижние конечности нужно обращать больше внимания и при любых ненормальных изменениях обследоваться, чтобы исключить вероятность проблем со здоровьем. Можно выделить 6 изменений, которые должны насторожить человека.

На пальцах ног выпали волосы, которые ранее активно произрастали. Это свидетельствует о нарушениях в кровеносной системе, а именно о появлении проблем с сосудами и ухудшение их проводимости. Так, к пальцам ног и нижним конечностям в целом перестает поступать достаточно количество крови, из-за чего волосяные фолликулы не получают достаточного питания и выпадают. Если не лечить данные нарушения, состояние сердечно-сосудистой системы со временем может серьезно ухудшиться.

Под ногтями появились красные полосы. При их появлении нужно сразу обратиться к кардиологу, ведь полосы алого цвета могут предупреждать об инфекционном заражении внутренней оболочки сердечной мышцы или эндокардите (воспаление внутренней оболочки сердца). На фоне этого обычно развивается сердечная недостаточность, опасная задержкой жидкости в организме.

Пересушенная кожа на стопах, даже после использования увлажняющих кремов. Это указывает на эндокринные нарушения, а именно на нарушения в работе щитовидной железы. Это может быть чрезмерное выделение гормонов, или, наоборот, их недостаток в организме человека. Кроме сухости кожных покровов, на стопах появляются трещины, а ногти ломаются даже при незначительном давлении.

Раны и другие повреждения, появившиеся от ношения обуви, долго не заживают. При нарушенной регенерации кожных покровов нужно обследоваться и узнать объем сахара в крови. Если глюкоза содержится в организме в превышенном количестве, то именно на нижних конечностях начинают появляться странные изменения в первую очередь.

Распухание пальцев. Увеличение объема пальцев, как от воды, наиболее опасно. Оно может стать признаком сердечных заболеваний или онкоболезней легких. В результате нарушается кровообращение, и приток крови по сосудам становится затруднительным.

Сустав большого пальца стал толще. Такой симптом характерен для подагры или артрита. Обычно к этому приводит увеличенное содержание мочевой кислоты как результат обезвоженности организма.



