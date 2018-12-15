Ученые рассказали, что происходит с организмом при отказе от кофе

Если резко отказаться от кофе, то в организме произойдут временные неприятные изменения, которые станут помехой привычного образа жизни.

Данное исследование было проведено на базе Университета Дьюка (Северная Каролина, США). Они изучали организм кофеманов, которые не могут обойтись без нескольких чашечек кофе ежедневно. Так, при отказе первые 10-14 дней у них наблюдаются:

1. Нарушения психики и нервной системы: бессонница, раздражительность, пониженное настроение, утомляемость, низкая работоспособность.

2. Нарушения в эндокринной системе и уменьшение производства гормонов железами.

3. Простудные заболевания или появление симптомов, похожих на грипп.

4. Большая концентрация аденозина, который играет роль в стимуляции сна и подавлении бодрости.

5. Возвращается белый цвет зубов (у любителей кофе на челюстях появляется желтизна).

Состояние организма восстанавливается в течение 1-2 недель. Для ускоренного восстановления в рацион питания нужно добавить как можно больше овощей и фруктов.

Исследование чрезвычайно необходимо, ведь большинство людей настолько привыкли ежедневно употреблять кофе, что это стало настоящей зависимостью. Если выпить немного бодрящего напитки хотя бы за 6 ч до сна, то появляется большая вероятность трудного засыпания. Также повышенная концентрация кофеина в крови влияет на уровень сахара и состояние сердечной мышцы.



