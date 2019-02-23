Эксперты рассказали об опасности любови к утреннему кофе

Кофе может вызывать зависимость, если пить его слишком часто. С таким заявление выступил главный внештатный психиатр-нарколог московского Департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Медик уточнил, что отказ от кофе должен быть постепенным. Есть риск развития у человека абстинентного синдрома с головной болью, сонливостью и резкими перепадами настроения.

60 процентов тех, кто ежедневно выпивает утреннюю чашку крепкого кофе при вынужденном отказе от нее испытывают недомогание, беспокойство, раздражительность, снижение работоспособности. У человека возникает непреодолимое желание выпить обязательный утренний кофе.

По его словам, схожие синдромы наблюдают у наркозависимых и людей, страдающих алкоголизмом. Часто пить кофе не стоит и потому, что при его регулярном употреблении вы можете ощущать психомоторное возбуждение, раздражительность, у вас появится бессонница и другие симптомы психического и физического истощения. Заядлых кофеманов также может настигнуть тахикардия, нарушения сердечного ритма, повышение артериального давления, тошнота и рвота.

Строго противопоказан кофеин тем, кто страдает эпилепсией, повышенной психической возбудимостью, бессонницей. Также Евгений Брюн не рекомендует пить кофе при артериальной гипертензии, нарушениях сердечного ритма и проводимости, при глаукоме и в случаях индивидуальной непереносимости.