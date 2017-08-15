Пожизненная бессонница может быть вызвана чрезмерным употреблением кофе

Недавние исследования корейских ученых показали, что употребление кофе имеет накопительный эффект. Таким образом, в пожилом возрасте у любителей кофеина могут возникнуть серьезные проблемы со сном.

В исследовании приняти участие 162 человека. Они ответили на вопросы о количестве выпиваемых в день чашках кофе, а также о длительности своего сна. Далее их мозг просканировали на МРТ. В результате выяснилось, что шишковидная железа у тех, кто выпивает несколько чашек кофе в день, уменьшена практически на двадцать процентов, в сравнении с теми, кто кофе не пьет, либо пьет очень мало.

Данная железа отвечает за выработку гормона мелатонина, с помощью которого регулируются суточные ритмы. Таким образом, любители кофе подвержены тому, что с возрастом их режим может сбиться и возникнут проблемы со сном, бессонница.

В это же время российские ученые опровергли миф о том, что кофе - это небезопасный стимулятор. По мнению эксперта по биомедицинским технологиям, Андрея Гаража, данный напиток не вреден, а, наоборот, полезен для здоровья. Кофеин снижает риск рака толстой кишки и цирроза печени, кроме этого защищает человека от развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.