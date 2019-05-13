Аппендицит имеет свои первые симптомы: Их назвали медики

Среди них может быть неожиданное повышение температуры или возникновение проблем с желудочно-кишечным трактом. Существуют и другие тревожные признаки, на которые следует обращать внимание.

Учёные утверждают, что аппендицит имеет свои первые симптомы. Они означают, что с аппендиксом возникла серьёзная проблема.

Аппендикс является небольшим отростком от слепой кишки, имеющим цилиндрическую форму. Его функции в организме медики не могут понять до конца до сих пор.

Однако, за его состоянием нужно постоянно наблюдать. Если его воспаление своевременно не предотвратить, исход для человека может быть фатальным.

Аппендицитом называют состояние аппендикса, когда он начал воспаляться. При этом, в разной степени своей выраженности. Как правило, это происходит в возрасте 10-30 лет. Однако, не исключено, что это может произойти в любом возрасте.

Удаление воспалённого аппендикса осуществляется хирургическим путём. В настоящее время лазерные технологии оперирования позволяю сократить вмешательство в тело человека до минимума.

На поздних стадиях воспаления аппендикс может загноиться. Поэтому, очень важна его ранняя диагностика.

Врачи назвали главные симптомы. Это появление постепенно усиливающейся боли и тошноты вместе со рвотой, а также болезненного кашля. Помимо того, возникает диарея, запор и потеря аппетита.

Главным является появление постоянно усиливающейся боли в животе. В таких случаях следует незамедлительно обратиться к медикам.

Специалисты проинформировали, что когда возникает аппендицит, то происходит раздражение брюшины. При диагностике рука ложится на переднюю брюшную стенку. Если боль резко усиливается, следовательно, аппендикс уже воспалён.

В то же время не рекомендуется надавливать в месте его расположения более одного раза. Он может лопнуть и это приведёт к существенным осложнениям. Не редки смертельные исходы.