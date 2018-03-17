Рак головного мозга имеет свои первые ранние симптомы – Учёные

Иногда они похожи на признаки пищевого отравления. Однако, в любом случае стоит насторожиться.

Учёные, работающие в Новосибирском центре им.Мешалкина, сообщили, что рак головного мозга имеет свои первые ранние симптомы. Они свидетельствуют о том, что злокачественная опухоль уже начала появляться.

Первыми симптомами учёные считают возникновение головной боли, возникающей, как правило, по утрам. Особенностью является то, что она имеет давящий характер и привычные ранее для борьбы с нею медикаменты становятся уже неэффективными.

Следующий тревожный фактор – это рвота. Люди, как правило, связывают это с тем, что это следствие пищевого отравления после того, как они употребили некачественный продукт.

Чаще всего это, действительно, так. Однако, такой симптом является характерным и при раке головного мозга четвёртой степени.

Отдельное внимание следует обратить, если происходят изменения в речи. Та становится более затянута и несколько невнятна. Изменения коснутся также органов зрения и слуха.

Зачастую, людей начинает пошатывать и они теряют свою координацию. Это также может быть грозным сигналом. Так себя может проявлять именно развивающийся рак головного мозга.

Стоит встревожиться и когда теряется способность сосредоточения на вещах, которые ранее считались совершенно элементарными. Не исключается и онемение конечностей.

Согласно статистическим данным, рак головного мозга служит причиной смерти более чем 13% российский граждан, возраст которых составляет лишь 20-45 лет.