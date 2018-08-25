Экспедиции на Марс могут повредить человеческий мозг, - считают ученые

Согласно недавним исследованиям НАСА, длительное нахождение человека на Марсе может привести к изменениям части его лимбической системы головного мозга - гиппокампа.

Исследования проводились на группе добровольцев в количестве шестнадцати человек, которые в течение тридцати дней работали в условиях, приближенных к условиям базы Марса. В ходе эксперимента выяснено, что одна из частей левого гиппокампа за это время была уменьшена на три процента. Отметим, что данная часть головного мозга отвечает за эмоции человека, за переход кратковременной памяти в долгосрочную, а также удерживает внимание человека. Кроме этого, гиппокамп формирует ориентацию человека в пространстве, что является очень важным при полетах в космос.

Ученые отмечают, что уменьшение гиппокампа является обратимым, с учетом большой пластичности головного мозга.

Напомним, что первые туристические полеты на Марс запланированы уже на следующий год. А компания SpaceX Илона Маска в свою очередь заявила, что первым туристом Марса станет японский миллиардер, основатель сети модной одежды, Юсаку Маэдзава.