Ученые: Удаление аппендикса может быть опасным

За исследования взялись ученые из Западного резервного университета Caseи их коллеги из медицинского центра «Университетские клиники Кливленда». Им удалось установить, что устранение аппендикса может быть чревато последствиями.

После совместной трудоёмкой работы научных сотрудников и американских медиков удалось выяснить, что люди, которым удаляли аппендикс, имеют повышенную в три раза вероятность развития болезни Паркинсона.

Удалось установить этот фактор следующим образом: исследователи изучили медицинские данные более 62, 2 миллионов пациентов с болезнью Паркинсона и выяснили, что у 488 тысяч человек с этим недугом воспалившийся аппендикс был удален, при этом, у 4 700 из них диагностировали болезнь Паркинсона после оперативного вмешательства.

Ученые подвели итог: процентный показатель риска заболевания болезнью Паркинсона у людей, сохранивших аппендикс, составил 0, 29%, а у тех, кому он был оперативно удалён – 0,92%. Получается, что цифры «аргументируют» трехкратный риск заболевания недугом после удаления аппендикса.

Для справки: аппендикс – это придаток толстой кишки, отходящий от её заднебоковой стенки. В процессе эволюции этот рудиментарный орган утратил свою первоначальную функцию – пищеварительную.



