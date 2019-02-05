Безледное арктическое лето наступит раньше прогнозов

Новое исследование предсказывает, что Северный Ледовитый океан будет свободным ото льда летом к середине века.

Согласно новому исследованию, Северный Ледовитый океан может стать свободным ото льда летом в ближайшие 20 лет из-за естественной, долгосрочной фазы потепления в тропической части Тихого океана.

Компьютерные модели предсказывают, что изменение климата приведет к тому, что Арктика будет почти свободна от морского льда в течение лета к середине этого века, если выбросы парниковых газов не будут значительно сокращены.

Но более пристальное изучение долгосрочных температурных циклов в тропической части Тихого океана указывает на безледовую Арктику в сентябре месяце с наименьшим морским льдом. И это произойдет раньше, чем прогнозировалось. По предсказаниям ученых, траектория должна стать свободной ото льда летом, но есть неопределенность относительно того, когда это произойдет.

Существуют различные климатические модели, используемые исследователями для прогнозирования того, когда наступит первый свободный ото льда Арктический сентябрь. Большинство моделей прогнозируют, что в середине этого века будет менее одного миллиона квадратных километров морского льда, но прогнозы того, когда это произойдет, варьируются в течение 20-летних окон из-за естественных колебаний климата.

Климатическая модель, используемая в новом исследовании, предсказывает свободное ото льда арктическое лето где-то между 2030 и 2050 годами, если парниковые газы будут продолжать расти.

Учитывая долгосрочную фазу потепления в тропической части Тихого океана, новые исследования показывают, что незамерзающая Арктика, скорее всего, возникнет на более ранней стороне этого окна, ближе к 2030 году, чем к 2050 году.

Температура океана в Тихом океане всегда варьируется от месяца к месяцу и от года к году, но медленно развивающиеся океанские процессы вызывают долгосрочные температурные сдвиги, длящиеся от 10 до 30 лет. Эти сдвиги в температуре, известные как Межсекадальные тихоокеанские колебания (IPO), приводят к сдвигу температуры поверхности океана в тропиках приблизительно на 0,5 градуса Цельсия в течение 10-30-летнего цикла.

Около пяти лет назад Тихоокеанский регион начал переход от холодной к теплой фазе IPO. Ученые строили прогнозы того, когда произойдет безледовая Арктика в модельных экспериментах, где IPO смещалось в том же направлении, что и реальный мир. Исследователи сравнили их с прогнозами, когда IPO двигалось в противоположном направлении, то есть переход от теплой фазы к холодной.

Ученые обнаружили, что модельные прогнозы, которые были синхронизированы с фактическими условиями, показали более раннюю безледовую Арктику, в среднем на семь лет.

Антропогенное изменение климата является основной причиной потери морского льда, поэтому сроки первого лета безо льда также будут в значительной степени зависеть от того, будут ли выбросы парниковых газов продолжать расти или будут сокращены.

Исследование является важным шагом вперед в нашем понимании региональной потери Арктического морского льда, хаотического характера потери льда и связей между потерей Арктического морского льда и экстраполярными регионами.