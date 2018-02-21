Пожилым людям важно заниматься силовыми упражнениями

Тренировка сопротивления улучшает здоровье пожилых людей, даже если они тренируются раз в неделю.

Согласно недавним исследованиям, тренинг по сопротивлению улучшает здоровье людей старше 65-лет. Улучшаются показатели крови, прочность мышц и умственное благополучие.

Исследователи пришли к выводу, что у людей с высоким давлением, высоким уровнем холестерина, высоким уровнем глюкозы в крови или высоким уровнем воспаления улучшилось состояние после 9-месячной программы обучения.

Специалисты выступают за тренировки сопротивления не реже двух раз в неделю для всех возрастов.

Для пожилых людей способность выполнять повседневную деятельность, занятия раз в неделю оказалось достаточным. Мышечная сила, которая необходима для ношения сумок, ходьбы вверх и вниз по лестнице может быть улучшена с помощью силовой тренировки.

Общее благополучие, проверенное с помощью психологических мер, также улучшилось за 9-месячный период обучения.

Сотрудники факультета спорта и медицинских наук Университета Ювяскюля обнаружили, что в ходе занятий у пожилых людей появилась мотивация к занятиям спортом и улучшилось психологическое самочувствие.

Исследователи стремятся подчеркнуть, что их эксперимент показывает важность силовой тренировки для пожилых людей хотя бы раз в неделю.