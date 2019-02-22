Исчезновение моли может иметь катастрофические последствия в Австралийских Альпах

Мотыльки богонг являются жизненно важной частью экосистемы австралийских Альпов.

Миллионы мотыльков богонга обычно выстилают стены пещер в Австралийских Альпах в течение лета, но в течение последних двух лет в некоторых пещерах не было мотыльков.

Каждый год мотыльки преодолевают тысячи километров, чтобы добраться до заснеженных гор, но в некоторых местах они не появляются. Ученые говорят, что снижение может быть вызвано засухой в их районах размножения и изменением климата.

Каждую весну мотыльки Богонг мигрируют из своих гнездовых угодий в Южном Квинсленде, Северном и западном Новом Южном Уэльсе и Виктории в Австралийские Альпы. Мотыльки пролетают более 1000 км, чтобы добраться до уютных пещер горы Костюшко и близлежащих альпийских районов.

По словам профессора Уоррента, снижение численности моли может быть вызвано отсутствием осадков и засухой в районах размножения, а также изменением климата.

Обычно дождей достаточно, чтобы растительность могла расти в объеме, чтобы прокормить гусениц, но в этом году или в прошлом году этого не было.

Профессор Уоррент и его коллеги нашли еще одну пещеру, покрытую молью. Они в этой пещере впервые, поэтому им не с чем сравнить: больше стало моли или меньше.

По мнению исследователей, моль не исчезнет полностью. Они могут вымереть локально на своей территории размножения. Миллиарды мотыльков богонга — около 17 000 на квадратный метр — обычно выстилают стены альпийских пещер летом.

Мотыльки богонг являются очень важным источником белка в Альпах для дикой природы, включая находящихся под угрозой горных карликовых опоссумов и других насекомоядных млекопитающих и птиц. Их исчезновение повлияет на все.

Находящийся под угрозой исчезновения горный карликовый опоссум - один из видов, который летом полагается на моль богонг в качестве источника белка.

Сообщения о голодающих горных карликовых опоссумах с мертвыми детенышами в сумках наводят на мысль, что это уже произошло.

Экологи из Университета Ла-Троб, вернувшиеся с полевых работ в районе Маунт-Хотэм, рассказали, что не видели мотыльков богонга в течение двух лет. Горные карликовые опоссумы, по их рассказам, довольно тощие для этого времени года.

Поскольку самцы живут только около четырех лет, еще одно лето неудачного размножения будет означать очень ограниченное количество самок.

В то время как популяции насекомых во всем мире страдают от антропогенных нарушений и изменения климата, по мнению специалистов, альпийские насекомые, а также другие альпийские дикие животные столкнулись со своей собственной идеальной бурей угроз.

Считалось, что насекомые устойчивы к изменению климата, но виды в тропических лесах или горах, например, имеют ограниченную тепловую устойчивость, поэтому даже небольшое повышение температуры может уничтожить насекомых. Насекомые на самом деле напрямую зависят от изменений погоды и климата, а не только от пестицидов.