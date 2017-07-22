Ученые: у людей появится инфракрасное зрение

Вводя наночастицы в глаза мышей, ученые дали им возможность видеть ближний инфракрасный свет. Это экстраординарное достижение, сделанное с еще более экстраординарным осознанием того, что подобная техника может быть использована с людьми.

Из всех замечательных вещей, сделанных с мышами за эти годы, это последнее достижение является одним из самых научно-фантастических.

Исследовательская группа из Университета науки и техники Китая и Медицинской школы Университета Массачусетса изменила видение мышей таким образом, что они могли видеть ближний инфракрасный свет в дополнение к сохранению их естественной способности видеть нормальный свет. Это было сделано путем впрыскивания специальнго раствора в их глаза. Работает средство примерно 10 недель без серьезных побочных эффектов.

Исследователи говорят, что человеческий глаз не слишком отличается от глаз мышей, что приводит к фантастической перспективе применения подобной техники к людям.

Люди, как и мыши, имеют визуальный доступ к ограниченному диапазону электромагнитного спектра. Диапазон длин волн, невидимых человеку, огромен, и, следовательно, мы не видим ничего за пределами так называемого видимого спектра.

Чтобы позволить мышам видеть за пределами обычного зрительного спектра, ученые разработали специальные наночастицы, способные функционировать в рамках уже существующих глазных структур грызунов. Капли жидкости, содержащие мельчайшие частицы, впрыскивались прямо в глаза, где они с помощью специальных якорей крепко фиксировались на фоторецепторных клетках.

По существу, наночастицы на фоторецепторах служили преобразователем инфракрасного света. Более длинные инфракрасные волны улавливались в сетчатке наночастицами, которые затем ретранслировали их в виде более коротких длин волн в пределах диапазона видимого света.

Результат был похож использование очков ночного видения, за исключением того, что мыши смогли сохранить свое нормальное восприятие видимого света. Как уже отмечалось, эффект был временным, длящимся несколько недель, при этом у некоторых мышей появилось затемнение роговицы, которая быстро стала чистой.

Чтобы доказать, что метод действительно работает, ученые провели серию тестов и экспериментов. Поведенческие тесты показали, что метод работает. Эти обширные эксперименты не оставляют сомнений в том, что мыши, которым ввели инфракрасные наночастицы, приобретают способность обнаруживать инфракрасный свет и получать от него визуальную информацию.

Ученые утверждают, что потенциал для применения подобной концепции в людях является реальным и захватывающим, но он предупредил, что нам еще предстоит пройти долгий путь.

Однократная инъекция наночастиц не оказывает долгосрочного негативного воздействия на сетчатку мыши. Пока неясно, потребует ли достижение практического инфракрасного зрения у человека повторных инъекций, и если да, то будет ли такое использование иметь неблагоприятные долгосрочные последствия для структуры и функции наших глаз.

Еще одна интересная вещь об этом потенциальном улучшении заключается в том, что для этого не потребуется носить громоздкое и энергоемкое оборудование, такое как очки ночного видения. И не требует никаких генетических манипуляций. Военные, скорее всего, будут заинтересованы этой работой.