Ученые из России обнаружили способ изменения человеческой клетки

Отечественные генетики давно задумывались о лечении болезней с помощью редактирования человеческих клеток. По мнению ученых, в будущем отредактированные клетки должны нормализовать работу организма. Ученые заявляют, что они существенно продвинулись в вопросе редактирования генома при заболевании муковисцидозом. Уже получены очень хорошие результаты - около 10% клеток можно отредактировать. Может показаться, что это очень мало, но генетики напоминают, что на данный момент это лучший результат в мире.

По словам экспертов, в будущем врачи будут брать живые ткани пациента, устранять в них генетические аномалии и трансплантировать их обратно в тело человека. Обновленные таким образом клетки восстановят функции организма. Метод позволит влиять на инфекционные, наследственные и даже онкологические заболевания.