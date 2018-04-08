Звездолет с нематодами отправится на МКС

Учеными США принято решение отправить нематоды (маленькие круглые черви) в космос на Международную космическую станцию (МКС). Это будет первым шагом в будущее, когда продовольственные культуры будут выращивать в космосе.

Цель заключается в разработке экологически безопасных методов космических полетов, не наносящих вреда человеку. Это будет первый эксперимент по биологическому контролю в космосе. Отправка нематоды на орбитальную платформу планируется уже в 2019 году.

Эксперимент проверит движение и инфекционное поведение полезных нематод, которые контролируют широкий спектр насекомых-вредителей в сельском хозяйстве.

Нематоды являются экологически чистыми альтернативами широкому химическому спектру инсектицидов, а также безопасны для человека. Одним из увлекательных аспектов биологии является то, что нематоды убивают своих хозяев насекомых-вредителей с помощью симбиотических бактерий, которые переносятся в кишечнике нематоды.

Полет в космос предложит новую перспективу и даст новое понимание поведения нематод. Уникальная микрогравитационная среда позволит исследовать фундаментальные механизмы паразитизма и патогенеза.

Вопросы, которые необходимо рассмотреть в отношении воздействия микрогравитации, включают способность ЭПН перемещаться по почве, заражать насекомых и размножаться, а также будут ли симбиотические бактерии нематод нормально функционировать.

Они также установят, является ли воздействие на физиологию хозяина насекомых одинаковым по сравнению с тем, что наблюдается на земле. Для решения этих вопросов в космос на 30 дней будут отправлены герметичные грунтовые колонны, содержащие нематоды и модельный целевой вредитель.

Результаты будут оцениваться после возвращения нематод на землю. Контрольные эксперименты с той же конструкцией будут проводиться одновременно на земле в течение той же продолжительности.

Способность нематод производить феромоны и реагировать на них в условиях микрогравитации также будет изучена в ходе экспериментов на космической станции.