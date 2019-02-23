Скромные ноготки отпугивают белокрылку

Ученые впервые выявили природное оружие, используемое бархатцами для защиты растений томата от разрушительных белокрылок.

Исследователи из Школы естественных и экологических наук Ньюкаслского университета провели исследование, чтобы доказать, что ноготки отгоняют белокрылок от томатов.

Эксперты определили, что лимонен, который содержится в бархатцах, отпугивает белокрылок. Результаты исследования могут проложить путь к разработке более безопасных и дешевых альтернатив пестицидам.

Лимонен отталкивает белокрылок, не убивая их. Изучение показало, что он не влияет на качество продукции. Все, что нужно, чтобы избавиться от белокрылок, это при посадке перемежать ноготки и томаты, чтобы запах мог рассеяться в листве помидоров.

Исследовательская группа считает, что возможно разработать продукт, похожий на освежитель воздуха, содержащий чистый лимонен и пользоваться им в в теплицах, чтобы отпугнуть белокрылок.

Лимонен недорогой, не вредный, пользоваться им менее рискованно, чем пестицидами. Большинство пестицидов распыляется на посевы. Это не только убивает вредителя, который является мишенью, он убивает абсолютно все, в том числе естественных врагов вредителя.

Другое важное преимущество использования лимонена заключается в том, что он не только безопасен для пчел, но ноготки еще и обеспечивают пчел нектаром.

Специалисты считают, что следует приветствовать любые альтернативные методы борьбы с белокрылкой, которые могут сократить использование пестицидов и привнести большее разнообразие растений и животных в сельскохозяйственные и садоводческие системы.

Исследователи провели два больших испытания в оранжерее. Работая с французскими бархатцами при первом эксперименте они установили, что эффект репеллента работает и что бархатцы являются эффективным растением-компаньоном, чтобы держать белокрылых вдали от растений помидоров.

Во втором эксперименте группа использовала аппаратуру, которая позволяла анализировать газообразные и летучие химические вещества, выделяемые растениями. Благодаря этому они смогли точно определить, какое химическое вещество было выделено из бархатцев.

Они также определили, что чередование ноготков с другими сопутствующими растениями, которые не нравятся белокрылкам, не увеличивает и не уменьшает репеллентный эффект. Это означает, что есть и другие кроме ноготков, растения, которые отпугивают белокрылку.

Взрослые белокрылые - крошечные, похожие на моль насекомые, которые питаются соком растений. Они причиняют вред и снижают урожайность.

Дальнейшие исследования будут сосредоточены на разработке смеси из трех растений-компаньонов, которая будет отпугивать насекомых-вредителей томатов—белокрылок, паутинных клещей и трипсов.