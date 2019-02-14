Солнечный ветер оставляет на Луне шрамы от солнечных ожогов

Люди на Земле, получившие солнечные ожоги, знакомы с мощными лучами солнца, но Луна тоже страдает от солнечных ожогов.

Некоторые участки лунной поверхности имеют характерный рисунок темных и светлых завихрений. Используя миссию NASA ARTEMIS, астрономы обнаружили новые подсказки о происхождении этих завихрений.

Солнце выпускает в космос постоянный поток заряженных частиц, известный как солнечный ветер. В то время как естественное магнитное поле Земли отклоняет частицы солнечного ветра, Луна имеет более слабое магнитное поле, оставляя некоторые участки лунной поверхности подверженными разрушительному излучению Солнца, согласно заявлению NASA.

В отличие от Земли, Луна не имеет глобального магнитного поля. Скорее, намагниченные породы вблизи лунной поверхности создают небольшие локализованные магнитные поля, которые простираются лишь на небольшое расстояние, говорят ученые.

Магнитные поля в некоторых регионах Луны локально действуют как магнитный солнцезащитный крем, говорят сотрудники из Калифорнийского университета в Беркли.

Эти небольшие пузыри защиты отклоняют некоторые из повреждающих частиц солнечного ветра. В результате в экранированных зонах образуются светлые завихрения. Однако граничащие области становятся заметно темнее.

Как объяняют исследователи, иногда вы наносите солнцезащитный крем и пропустите немного, а затем у вас появляется очень яркое красное пятно на вашей коже, где вы не нанесли крем.

Команда ученых надеется, что полученные результаты помогут защитить астронавтов от вредного воздействия радиации во время будущих полетов на Луну. Хотя магнитные поля коры Луны могут быть недостаточно сильны, чтобы защитить астронавтов, возможно, искусственно создание более сильного магнитного поля.